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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رياضة أسوان: مركز شباب قدرى عثمان بالمحمودية يحتفل باختتام الأنشطة الرمضانية

الحفل الختامى للأنشطه
الحفل الختامى للأنشطه الرمضانية بأسوان

شهد مركز شباب حى قدرى عثمان بمنطقة المحمودية بمدينة أسوان الحفل الختامى للأنشطة الرمضانية وذلك تحت إشراف الدكتور ناصر سليم وكيل الوزارة، وبحضور الدكتور سعد خليفة وكيل المديرية للرياضة ، وأفراح سيد وكيل المديرية للشباب ، ومصطفى إمبابى مدير إداره الشباب .

في الوقت نفسه نظمت مديرية الشباب والرياضة بأسوان حفل تكريم لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الاولمبي في رياضة تنس الطاولة مرحلة البراعم بالبيت الكبير نادي النيل.

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وحضر الفعاليات الدكتور ناصر سليم مدير المديرية، وطارق عبد العظيم رئيس مجلس إدارة نادي النيل للعاملين بالمقاولون العرب، والدكتور سعد مصطفي وكيل المديرية للرياضة، وأفراح سيد وكيل المديرية للشباب، وإيهاب زارع عضو الاتحاد المصري للتجديف، والكابتن مروة محمد مدير المشروع. 

وأعرب أولياء الأمور عن فرحتهم وامتنانهم للمجهود المبذول من قبل المدربين وهم الكابتن على، والكابتن عمرو، كما تم تقديم دروع لضيوف المنصة الكريمة.

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