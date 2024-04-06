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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

27 رمضان .. تعرف على موعد أذان المغرب في أسوان

اذان المغرب
اذان المغرب

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " موعد أذان المغرب فى أسوان ، فى اليوم السابع والعشرون من أيام شهر رمضان المبارك يبحث عنه الكثير من المواطنين

ومن المقرر أن يرفع أذان صلاة المغرب فى أسوان اليوم السبت الموافق 6/4/2024  فى تمام الساعة السادسة وخمس دقائق ( 06:06 م ).

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موعد أذان المغرب في أسوان 26 رمضان

اذان المغرب 

ومواقيت الصلاة فى محافظة أسوان، ليوم السبت الموافق 6/4/2024 ، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:

موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 04:11 صباحاً. 

- موعد الشروق: فى تمام الساعة 05:35 صباحاً.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:51 ظهراً.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:18 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 06:06 مساءً.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 07:21 مساءً.

 

 

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