27 رمضان .. تعرف على موعد أذان المغرب في أسوان

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " موعد أذان المغرب فى أسوان ، فى اليوم السابع والعشرون من أيام شهر رمضان المبارك يبحث عنه الكثير من المواطنين.

ومن المقرر أن يرفع أذان صلاة المغرب فى أسوان اليوم السبت الموافق 6/4/2024 فى تمام الساعة السادسة وخمس دقائق ( 06:06 م ).

اذان المغرب

ومواقيت الصلاة فى محافظة أسوان، ليوم السبت الموافق 6/4/2024 ، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:

موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 04:11 صباحاً.

- موعد الشروق: فى تمام الساعة 05:35 صباحاً.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:51 ظهراً.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:18 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 06:06 مساءً.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 07:21 مساءً.