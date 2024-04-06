تكريم لاعبي المشروع القومي للموهبة لرياضة تنس الطاولة فى أسوان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بأسوان حفل تكريم لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الاولمبي في رياضة تنس الطاولة مرحلة البراعم بالبيت الكبير نادي النيل .

وحضر الفعاليات الدكتور ناصر سليم مدير المديرية، وطارق عبد العظيم رئيس مجلس إدارة نادي النيل للعاملين بالمقاولون العرب، والدكتور سعد مصطفي وكيل المديرية للرياضة، وأفراح سيد وكيل المديرية للشباب، وإيهاب زارع عضو الاتحاد المصري للتجديف، والكابتن مروة محمد مدير المشروع.



انشطة شبابية

واعرب أولياء الأمور عن فرحتهم وامتنانهم للمجهود المبذول من قبل المدربين وهم الكابتن على، والكابتن عمرو، كما تم تقديم دروع لضيوف المنصة الكريمة.