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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحويل الطابية الأثرية في أسوان إلى مقصد سياحي وترفيهي

تطوير منطقة الطابية
تطوير منطقة الطابية التاريخية الأثرية

واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاته الميدانية الصباحية بتفقد المرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية الأثرية بوسط المدينة وذلك فى إطار ملحمة الإنجازات المتتالية التى تشهدها محافظة أسوان فى كافة قطاعات العمل العام تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة التنسيق العرضى المستمر والمتواصل بين المسئولين بمؤسسة أم حبيبة ، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التطوير ورفع الكفاءة لمنطقة الطابية بشكل نموذجى وراقى بما يتكامل مع ما تم تنفيذه بالمرحلة الأولى من هذا المشروع الحيوى وفقاً للهوية البصرية لتتحول المنطقة بالكامل بما فيها محيط المسجد إلى بانوراما جمالية تليق بعروس المشاتى ، وتصبح واجهة حضارية مشرفة أمام الزائرين من الأفواج السياحية وأهالى عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية.

 

منطقة الطابية

 تطوير منطقة الطابية التاريخية الأثرية

وأثناء الجولة التى رافقه فيها الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، بالإضافة إلى مديرى الطرق والمشروعات والحدائق والمتابعة الميدانية ، فضلاً عن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان .

ووجه المحافظ بأهمية توفير مصادر ثابتة للمياه وشبكة متطورة لرى كافة الزراعات من نوعية الأشجار والنخيل التى تم إختيارها بعناية لتتماشى مع الشكل الجمالى للاندسكيب والمسطحات الخضراء التى تكتسى بها منطقة الطابية للحفاظ عليها ، وتحقيق الإستدامه الكاملة لها ، ليتواكب مع ذلك إنهاء أعمال الدهانات والرصف والإنارة والأماكن الترفيهية ، والمشايات والبرجولات والمظلات ، وقاعات المناسبات لتصبح المنطقة مقصد سياحى ومتنفس جمالى وترفيهى للسائحين والزوار والمواطنين على أكمل وجه .

 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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