قبطى أسواني ينظم إفطار الوحدة الوطنية الجماعي لأهالي كوم أمبو |شاهد

طقوس وعادات خالدة ومتوارثة يحرص عليها أبناء محافظة أسوان من المسلمين والأقباط، وخاصة فى المناسبات المختلفة، ومن بينها شهر رمضان المعظم.

وفي هذا الإطار نستعرض عبر موقع "صدى البلد " أحد أبرز الطقوس المتوارثة من مواطن مسيحى على مدار 35 سنة، وهو فوزى إسكندر حيث تتجسّد قصته فى حرصه سنوياً على تنظيم حفل إفطار جماعى لأصدقائه وأحبابه من المسلمين فى شهر رمضان المعظم تحت شعار "الوحدة الوطنية" بما يعكس المعدن الأصيل لنسيج وكيان الوطن الواحد بمسلميه وأقباطه.

إفطار جماعي

قبطى أسوانى ينظم افطار الوحدة الوطنية الجماعى لاهالى كوم أمبو

ويروى عم فوزى إسكندر تفاصيل قصة مائدة الإفطار التى ظلت على مدار 35 عامًا تجمع بين المسلمين والأقباط على مائدة واحدة ، وينظمها فى أطراف مدينة كوم أمبو شمال أسوان بمنطقة البيارة، ورغم تقدمه فى العمر ووصوله لسن الـ80، إلا أنه يحرص على الوقوف لاستقبال ضيوف الإفطار وتجهيز أكبر مائدة رمضانية بالمدينة.

وأشار السفير فوزى إسكندر والذى تم اختياره سفيراً للنوايا الحسنة بالاتحاد الأوروبى ليصبح أول سفير للنوايا الحسنة فى الصعيد منذ إنشاء الاتحاد، أن هذا الإفطار يؤكد على وحدة أبناء الوطن، وأنه لا يوجد فى مصر فرق بين مسيحى ومسلم، فكل المصريين نسيج واحد، وأمة واحدة، ويجمع الجميع وطن واحد، وتقاليد واحدة، ونعبد إلهًا واحداً .

وأضاف بأن مائدته الرمضانية فى الماضى كانت تقتصر على بعض الأصدقاء والجيران من المسلمين، ولكن مع الوقت أصبحت المائدة تضم كافة أطياف المجتمع الأسوانى، والتى يجدها فرصة لاسترجاع ذكريات الطفولة والود الجميلة.

وقال بأنه يستعين فى طهى الطعام بشيفات متخصصين لتجهيز وجبات الطعام، لنجلس بعد ذلك ونتناول الإفطار معا مع ضيوف مائدته التى التى تتسع لأكثر من 500 شخص، تضم رجال دين مسلمين ومسيحين، وقيادات شعبية وتنفيذية ونقابية بمحافظة أسوان.

فيما عبر الشيخ أبو الحسن طاهر، إمام وخطيب بالأوقاف لمسجد ناصر بمدينة كوم أمبو عن سعادته لحضور هذا الإفطار الذى يؤكد أن المصريين نسيج واحد لا أحد يستطيع اختراقهم أو تفكيكهم، وأن مثل هذه الموائد للإفطار تعكس صلابة هذا الشعب فى مواجهة الأفكار المتطرفة التى تسعى لهدم الوطن واختراق نسيجه.



قبطى أسوانى ينظم افطار الوحدة الوطنية الجماعى لاهالى كوم أمبو