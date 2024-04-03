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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستشفيات جامعة أسوان تعلن الطوارئ استعدادا لعيد الفطر المبارك

جامعة اسوان
جامعة اسوان

أعلن الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان أن مستشفيات جامعة أسوان تعلن عن استعدادها لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال حالة الطوارئ، والعمل علي رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة أسوان، وذلك في إطار الاستعداد لعيد الفطر المبارك.

 

وأشار الدكتور أيمن عثمان إلى أنه تم تكليف إدارة مستشفيات أسوان الجامعية بمتابعة انتظام وجودة الخدمة الصحية المقدمة خلال تلك الفترة حرصا علي سلامة المرضي وحسن التعامل مع المرضي بتوفير كافة الخدمات الطبية بمختلف أقسام المستشفى الجامعي بأسوان.

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كما قدم الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة التهنئة للعاملين بالجامعة والمستشفيات الجامعية بأسوان، وكذا لجميع أهالي أسوان بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنياً دوام الأمن والأمان والاستقرار لمصرنا الحبيبة.

 

وفى هذا الإطار أشار الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسوان الجامعية، إلى أنه تم وضع خطة عمل خلال أيام العيد تستهدف إلى رفع حالة التأهب القصوى بأقسام الإستقبال والطوارئ والعمليات والعناية المركزة، بالإضافة لتوفير كميات كافية من الأدوات والمستلزمات الطبية والأدوية وأكياس الدم اللازمة لضمان تقديم خدمة طبية على نفس المستوى المعتاد خلال أيام العيد، مع زيادة عمل الأفراد المتواجدة من الأطقم الطبية وأطقم التمريض، ووضع جداول دقيقة وعادلة لأوقات الإجازات والراحة، مع تجهيز أطقم طبية بديلة للأطقم المناوبة لتولي العمل فى حال حدوث أى طوارئ يعيق عمل الأطقم المتواجدة.

 

وأوضح الدكتور محمد صلاح الدين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بأسوان أن مستشفيات جامعة أسوان تعمل علي تقديم كافة الخدمات الطبية والصحية للمواطن الأسواني خلال أيام عيد الفطر المبارك سواء بمستشفي الباطنة التخصصي الجديد أو مستشفي أسوان الجامعي اللذان يقدمان الخدمة الطبية والصحية علي قدم وساق لكافة الفئات بمحافظة أسوان ومحافظات جنوب الصعيد في ظل التعاون بين مستشفيات جامعة أسوان ومديرية الصحة بالمحافظة وهيئة التأمين الصحي الشامل. 

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