تعرف على موعد أذان الفجر في أسوان.. لليوم الخامس والعشرون لأيام شهر رمضان

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " موعد أذان الفجر فى أسوان لصباح الخميس ، فى اليوم الخامس والعشرون من أيام شهر رمضان المبارك يبحث عنه الكثير من المواطنين.

ومن المقرر أن يرفع أذان صلاة الفجر فى أسوان اليوم الخميس الموافق 4/4/2024 ، فى تمام الساعة الرابعة و 15 دقيقة ( 04:15 ص ).

أذان الفجر

ومواقيت الصلاة فى محافظة أسوان، ليوم الخميس الموافق 4/4/2024 ، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:

- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 04:15 صباحاً.

- موعد الشروق: فى تمام الساعة 05:38 صباحاً.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:51 ظهراً.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:19 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 06:05 مساءً.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 07:19 مساءً.