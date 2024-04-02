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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ أسوان تتابع مشروعات الخطة الاستثمارية بمدينتي البصيلية والسباعية

جولة نائب المحافظ
جولة نائب المحافظ

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بالمتابعة الميدانية للمشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية للعام الحالى 2023/2024 بمختلف مدن ومراكز المحافظة بنطاق مدينتى البصيلية والسباعية بمركز إدفو

 

وأثناء الجولة التفقدية لمشروعات الخطة برفقة محمود عليان رئيس مدينة السباعية ، ونور حسانين سكرتير مدينة البصيلية أكدت الدكتورة غادة أبو زيد على ضرورة الإلتزام بالبرامج الزمنية للإنتهاء من المشروعات المدرجة بالخطة الإستثمارية ، حتى يتسنى تحقيق العوائد الإيجابية منها على الوجه الأكمل.

 

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الخطة الاستثمارية

وأشارت إلى  أن المتابعة الميدانية للمشروعات الجارية تضع أيدينا على أى أوجه قصور أو سلبيات يتم رصدها ، وتم التوجيه الفورى بتلافيها لتحقيق النجاح لهذه المشروعات وإنجازها بشكل نموذجى وفقاً للتصميمات الهندسية الخاصة بكل مشروع منها. 

 

وقد شملت جولة نائب محافظ أسوان تفقد مشروع إحلال وتجديد مبنى الوحدة المحلية القديم ، وإنشاء مبنى إدارى إستثمارى بمدينة البصيلية ، وكذا تفقد المرحلة الثالثة من مشروع إنشاء مجزر نصف آلى مطور بمدينة السباعية على مساحة 3 ألاف م2 ، وبتكلفة 9 مليون جنيه .

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