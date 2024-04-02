توزيع مواد غذائية على 4 آلاف أسرة من الأولى بالرعاية في أسوان

وزعت جمعية الأورمان 4 آلاف "كرتونة" مواد غذائية على 4 آلاف أسرة، ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى ونجوع ومراكز محافظة أسوان، وذلك ضمن قوافل مبادرة "أبواب الخير"، والتي أطلقها صندوق "تحيا مصر" بهدف توفير المواد الغذائية الجافة لنحو 5 ملايين مواطن من الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المعظم .



وأكد مدير عام الجمعية ممدوح شعبان، في بيان اليوم "الثلاثاء"، أن خطة التوزيع شملت 32 قرية وهي: قرى الرديسية والطوناب وحاجر البصيلية والمويسات ونجع السايح وأبوغلاب والماريناب والحمام والزنيقة والحوش والشراونه بحرى مركز إدفو، وقرى فارس وجعفر الصادق والمساعيد وعزبة على سليمان والتوفيقية والفؤادية والاصلاح والصدقية مركز كوم امبو، وقرى السيل وأبوالريش ونجع القبة والسيل القديم وجبل تقوق والناصرية مركز أسوان، وقرى بنبان والمنصورية والشطب مركز دراو .

وأوضح أن التوزيع جرى بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في ربوع المحافظة، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان وبالتنسيق مع الوحدات المحلية؛ ضمن خطة تنموية تحتشد في تنفيذها الجهود التنفيذية والمجتمعية، مشيدًا بصندوق "تحيا مصر" والذى يتعاون جميع مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال وأصحاب الأيادي البيضاء، لرعاية الأسر الأولى بالرعاية ولتحسين الأحوال المعيشية وتحقيق حياة كريمة لكل مواطن.