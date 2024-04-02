محافظ أسوان: إجراء 311 عملية جراحة عيون بالمجان للأسر الأولى بالرعاية

قال محافظ أسوان أشرف عطية إنه تحت مظلة المبادرة الإنسانية "الناس لبعضهم"، التي تنفذها محافظة أسوان، نجحت مؤسسة "بصيرة" لرعاية ذوى الإعاقات البصرية في إجراء 311 عملية لجراحات العيون بالمجان لأهالي قرى المحافظة من الأسر الأولى بالرعاية بتكلفة تجاوزت المليون جنيه، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري؛ وذلك تواكباً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة لهم.

من جانبها نوهت دعاء مبروك المدير التنفيذى لمؤسسة "بصيرة" - في بيان - بالتعاون المثمر والبناء بين المؤسسة ومحافظة أسوان؛ حيث جرى تحقيق سلسلة من النجاحات وقصص من الإنجازات في مجال المسوحات الطبية، لافتة إلى أن المؤسسة نجحت في إجراء 8268 عملية جراحية للعيون، فضلاً عن إجراء الكشف الطبي على عيون 144 ألف حالة في القرى الأولى بالرعاية بعدد من المحافظات.

أشارت إلى أن إجراء التدخلات الطبية تمت بالمجان تماماً، دون أن يتكلف المريض أى نفقات مطلقاً ، والمؤسسة مستمرة فى تقديم خدمات المسوحات الطبية بأنحاء الجمهورية بهدف إحداث تغيير إيجابى فى خريطة إنتشار أمراض العيون، خاصة في المناطق الأشد احتياجاً بالقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".