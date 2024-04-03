تعرف على موعد أذان الفجر في أسوان لليوم الرابع والعشرين من رمضان

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " موعد أذان الفجر فى أسوان لصباح الأربعاء، فى اليوم الرابع والعشرون من أيام شهر رمضان المبارك يبحث عنه الكثير من المواطنين.

ومن المقرر أن يرفع أذان صلاة الفجر فى أسوان اليوم الأربعاء الموافق 3/4/2024 ، فى تمام الساعة الرابعة و 16 دقيقة ( 04:16 ص ).

أذان الفجر

ومواقيت الصلاة فى محافظة أسوان، ليوم الثلاثاء الموافق 3/4/2024 ، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:

- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 04:16 صباحاً.

- موعد الشروق: فى تمام الساعة 05:39 صباحاً.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:52 ظهراً.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:19 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 06:05 مساءً.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 07:19 مساءً.