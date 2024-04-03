نائب رئيس جامعة أسوان يستقبل وفد وحدة المدارس المصرية اليابانية

استقبل الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان وفد من وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين .

وضم الوفد عفاف محمد الصادق مدير المدرسة المصرية اليابانية بالرديسية، ودكتورة دعاء سعيد الطاهر مسئول توكاتو بمحافظة أسوان والدكتور محمد كمال الدين مدير المدرسة اليابانية بأسوان وفريق العمل المعاون.

أنشطة جامعية

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نائب رئيس الجامعة، أنه اللقاء يهدف الي بحث سبل التعاون بين الطرفين لتطوير العملية التعليمية والعمل علي توفير بيئة تعليمية وتدريبية مكتملة من أجل تحقيق الهدف التربوي تحت مظلة هذا التعاون المشترك بين جامعة أسوان ووحدة المدارس المصرية اليابانية لتقديم خدمات تعليمية هادفة علي أرض الواقع مما تقدمه الجامعة من دورات تدريبية لرفع الكفاءة المهنية للمعلمين وكذلك ما تقوم به المدارس التابعة للوحدة من دور رائد في نشر الثقافة والمهارات والمحاور القائم عليها نظام التعليم الحديث.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه يتم تدريب طلاب الفرقة الرابعة بكليات التربية والآداب وتأدية التربية العملي بإحدي المدارس المصرية اليابانية في نطاق المحافظة المعنية مع تعيين المميزين من الطلاب بفروع المدارس المصرية اليابانية.