عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يكرّم حفظة القرآن الكريم ويسلمهم الجوائز المالية

تكريم حفظة القرآن
تكريم حفظة القرآن الكريم بأسوان

فى يوم الفرحة والسرور قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتسليم الجوائز المالية لعدد 10 من حفظة القرآن الكريم بواقع 100 ألف جنيه لكل منهم حيث جاء ذلك فى الاحتفال الذى نظمته مؤسسة سيناء للخير والتنمية ، وجمعية الوسيم لتنمية المجتمع المحلى بالتنسيق والتعاون مع مبادرة "الناس لبعضهم".

وبحضور الدكتور سيد حسن رئيس منطقة أسوان الأزهرية ، والشيخ حنفى محمود مدير مديرية الأوقاف ، والدكتور عز الصادق مستشار المحافظة لشئون تنمية المجتمع ، وأحمد طارق ممثل جمعية الوسيم ، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة المُشكلة من المحكمين لإختيار المكرمين والمكرمات من منطقة أسوان الأزهرية ومديرية الأوقاف فى مسابقة جمعية الوسيم لحفظة القرآن الكريم والأصوات الحسنة والتى تقدم لها 300 متسابق من مختلف مدن ومراكز المحافظة ، فضلاً عن القيادات الدينية والتنفيذية والمجتمعية والأهلية. 

نائب رئيس جامعة أسوان يستقبل وفد وحدة المدارس المصرية اليابانية

مستشفيات جامعة أسوان تعلن الطوارئ استعدادا لعيد الفطر المبارك

القرآن الكريم 

وفى كلمته قدم اللواء أشرف عطية التهنئة لأبناؤه المتفوقين من أهل القرآن نظراً لما حققوه من جهد وتفوق ملموس فى حفظ كتاب الله مما يؤكد على أن مصر مهد السماحة والاعتدال بين الأديان ستبقى أمد الدهر منارة الحضارة والعلم والثقافة ، وهو الذى يتطلب معه تربية النشء على الفكر الصحيح وسمو الأخلاق فى إطار المنهج القرآنى السمح سواء فيما يتضمنه من الإلتزام فى العبادات ، وأيضاً الرقى فى المعاملات الإنسانية. 

تعرف على موعد أذان الفجر في أسوان.. لليوم الخامس والعشرون لأيام شهر رمضان

مستشفيات جامعة أسوان تعلن الطوارئ استعدادا لعيد الفطر المبارك

كتاب الله 

وأكد المحافظ أننا نفتخر ونعتز بأبنائنا من حفظة كتاب الله ، ونتمنى أن يكونوا دائماً نماذج مشرفة يحتذى بـها ، وقدوة لشبابنا وأطفالنا لتحفيزهم على حفظ كتاب الله ، وغرس حبهم له وتقديسه ، وخلق روح التنافس فى حفظه ، مصداقاً لقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم " خيركم من تعلم القرآن وعلمه " للعمل بتعاليمه فى حياتهم ومستقبلهم مما يؤسس نفوسهم وعقولهم على صحيح الدين وسماحته ، والمشاركة فى مختلف المسابقات الدينية ، وليصبحوا مستقبل مصرنا الحبيبة المشرق فى الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

هذا وقد بدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطنى، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم للشيخ عبد الرحيم محمد ، وأختتمت بقيام محافظ أسوان بإلتقاط الصور التذكارية مع أبناؤه من المكرمين والمكرمات من حفظة القرآن الكريم .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 أيام.. رسميا مجلس الوزراء يعلن موعد إجازة عيد الفطر

حريق هائل في حلوان وسيارات الإطفاء تكافح النيران.. صور

مصدر بالكهرباء يكشف حقيقة وقف تخفيف الأحمال في عيد الفطر

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 في القاهرة والجيزة و5 محافظات|تفاصيل عاجلة الآن

بنتها سألتني .. حسام حبيب يفجر مفاجأة تخص شيرين | فيديو

بعد إعلان الحكومة موعدها.. هؤلاء محرومون من إجازة عيد الفطر المبارك

مفاجأة.. نجم الأهلي يُقرّر تجديد تعاقده مع النادي ويُعلق ملف الاحتراف

هجوم من جماهير ليفربول ضد مهاجم الفريق ويطالبون ببيعه

موضوعات متعلقة

مستشفيات جامعة أسوان تعلن الطوارئ استعدادا لعيد الفطر المبارك

ترشيحاتنا

هاتريك فودين| مانشستر سيتي يسحق أستون فيلا برباعية في الدوري الإنجليزي

4 قرارات جديدة من الحكومة.. تعرف على التفاصيل

بعد أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية.. هذا موقف التعديل الوزاري| تفاصيل

بعد الهجوم الإسرائيلي.. إجراء عاجل من منظمة المطبخ العالمي بشأن المساعدات لغزة

دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة سيمبا التنزاني

ليلة القدر 25 أم 27 رمضان.. علي جمعة يكشف أصح الروايات فيها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش فساتين عادية.. مي عمر بإطلالات تثير الجدل في رمضان

المقادير المظبوطة لعمل الكحك الناعم البلدي

اوعى تشتريها.. «سلامة الغذاء» تحذر من نوع جبنة موتزريلا ينتشر بالأسواق

بشرى لسكان تلك المدن| أسعار أراضي الإسكان المتوسط.. اعرف الشروط

فيديو

قضية الشيبي تتأزم.. حكاية صفعة تهدد حسين الشحات بالحبس

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم إفطارا جماعيا لـ 8 آلاف أسرة بالصعيد ..صور

باربي الشيطان.. مذيعة عراقية تتحول إلى زومبي بسبب عمليات التجميل

«حذرتكم من أسبوع».. العالم الهولندي توقع زلزال تايوان الأقوى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

اﻟﻤﺰﻳﺪ