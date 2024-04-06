28 رمضان .. تعرف على موعد أذان الفجر في أسوان

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " موعد أذان الفجر فى أسوان لصباح الأحد ، فى اليوم الثامن والعشرون من أيام شهر رمضان المبارك يبحث عنه الكثير من المواطنين.

ومن المقرر أن يرفع أذان صلاة الفجر فى أسوان اليوم الأ الموافق 7/4/2024 ، فى تمام الساعة الرابعة و 11 دقيقة ( 04:11 ص ).

ومواقيت الصلاة فى محافظة أسوان، ليوم الأحد الموافق 7/4/2024 ، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:

اذان الفجر

- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 04:11 صباحاً.

- موعد الشروق: فى تمام الساعة 05:35 صباحاً.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:51 ظهراً.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:18 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 06:06 مساءً.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 07:21 مساءً.