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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

28 رمضان .. تعرف على موعد أذان الفجر في أسوان

اذان الفجر
اذان الفجر

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " موعد أذان الفجر فى أسوان لصباح الأحد ، فى اليوم الثامن والعشرون من أيام شهر رمضان المبارك يبحث عنه الكثير من المواطنين

ومن المقرر أن يرفع أذان صلاة الفجر فى أسوان اليوم الأ الموافق 7/4/2024 ، فى تمام الساعة الرابعة و 11 دقيقة ( 04:11 ص ).

ومواقيت الصلاة فى محافظة أسوان، ليوم الأحد الموافق 7/4/2024 ، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:

تحويل الطابية الأثرية في أسوان إلى مقصد سياحي وترفيهي

موعد أذان المغرب في أسوان 26 رمضان

اذان الفجر 

- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 04:11 صباحاً. 

- موعد الشروق: فى تمام الساعة 05:35 صباحاً.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:51 ظهراً.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:18 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 06:06 مساءً.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 07:21 مساءً.

 

 

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