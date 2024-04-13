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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد| عروض فنية لفرق الفنون الشعبية بشوارع أسوان احتفالا بعيد الفطر

صدى البلد

شهدت العديد من الشوارع والميادين داخل مدن ومراكز محافظة أسوان تنظيم الفقرات الفنية لفرق الفنون الشعبية لإستمتاع المواطنين بها ، وسط البانوراما الحضارية لمنظومة التطوير والتجميل وهو ما يتم تنظيمه فى خلال أيام عيد الفطر المبارك.

كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان  قد كلف المسئولين بالمحافظة ، ومديرى مديريات الخدمات ، ورؤساء المراكز والمدن بمواصلة المتابعة الميدانية لأماكن تجمعات المواطنين بالحدائق العامة والمتنزهات وممشى أهل مصر ، فضلاً عن الميادين الرئيسية لتوفير مختلف الوسائل. 

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فنون شعبية

ويأتى ذلك من أجل الإطمئنان على تسخير كافة الإمكانيات أمام مواطنى عروس المشاتى للإستمتاع بالأجواء الإحتفالية لعيد الفطر المبارك. 

وشدد اللواء أشرف عطية على مسئولى المحليات بضروة تكثيف الجهود ، ومواصلة العمل ليل نهار بكافة المناطق والأحياء السكنية ، وتنفيذ أعمال النظافة العامة ورى الأشجار ، وتفريغ الحاويات وصناديق القمامة ورفع الإشغالات وتراكمات القمامة بالشوارع وبين التجمعات السكنية وأماكن الإحتفالات أولاً بأول ، مع متابعة إنتظام حركة سيارات السيرفيس بالمواقف، وإلتزام السائقين بالتعريفة المقررة على خطوط السير المتنوعة.

ووجه محافظ أسوان باستمرار مواصلة المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية والإسعاف ، وشركات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء لأعمالها ، وتكليف نوبتجيات على مدار اليوم ، وهو الذى يتواكب مع المتابعة اللحظية لأى أحداث طارئة عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، والدفع بفرق الصيانة للتدخل السريع وإصلاح أى أعطال بشبكات وخطوط المرافق المختلفة.

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