محافظ أسوان: تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق 

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على مواصلة تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع ومحال بيع اللحوم والأسماك المحفوظة والطازجة والمملحة للتأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة وجودتها ومطابقتها للمواصفات والإشتراطات الصحيةفضلاً عن توافرها بكميات وأصناف تلبي إحتياجات المواطنين وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة وإتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وذلك خلال إجازة عيد الفطر المبارك بناءاً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

حملات تموينية

وأكد اللواء أشرف عطية أنه يتم المتابعة المستمرة واللحظية لأجواء الإحتفال بالعيد وحركة البيع والشراء للسلع المختلفة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بديوان عام المحافظة فى ظل متابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية.