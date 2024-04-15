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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المركز الثقافي الأفريقي بأسوان يواصل استقبال المواطنين والزائرين والأفواج السياحية

المركز الثقافي الأفريقي
المركز الثقافي الأفريقي بأسوان

يواصل أهالى ومواطنو محافظة أسوان، فضلاً عن الزائرين من مختلف محافظات الجمهورية، والأفواج السياحية التوافد على المناطق والمواقع الأثرية والمزارات السياحية التى تتفرد بها عروس المشاتى

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المركز الثقافي 

وفى هذا الإطار قامت العديد من الأسر الأسوانية بالتوافد على المركز الثقافي الأفريقي "متحف النيل الوثائقى سابقاً "لمشاهدة قاعات ومحتويات المركز، ومحاكاة الحياة الافريقية من خلال قضاء أجمل الأوقات والمتعة والترفيه والاستمتاع بالمناظر الخلابة والطبيعة الجذابة، والتقاط أجمل الصور التذكارية بهذا الصرح المتحفى المتميز . 

 

 

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