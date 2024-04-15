المركز الثقافي الأفريقي بأسوان يواصل استقبال المواطنين والزائرين والأفواج السياحية

يواصل أهالى ومواطنو محافظة أسوان، فضلاً عن الزائرين من مختلف محافظات الجمهورية، والأفواج السياحية التوافد على المناطق والمواقع الأثرية والمزارات السياحية التى تتفرد بها عروس المشاتى .

المركز الثقافي

وفى هذا الإطار قامت العديد من الأسر الأسوانية بالتوافد على المركز الثقافي الأفريقي "متحف النيل الوثائقى سابقاً "لمشاهدة قاعات ومحتويات المركز، ومحاكاة الحياة الافريقية من خلال قضاء أجمل الأوقات والمتعة والترفيه والاستمتاع بالمناظر الخلابة والطبيعة الجذابة، والتقاط أجمل الصور التذكارية بهذا الصرح المتحفى المتميز .