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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يوجه بالاستعداد لاستئناف الدراسة بعد إنتهاء إجازة العيد.. صور

تجهيز المدارس بأسوان
تجهيز المدارس بأسوان

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بتضافر الجهود بين مسئولى التربية والتعليم ورؤساء المراكز والمدن للإستعداد لإستئناف الدراسة وعودتها بدءاً من الغد عقب إنتهاء إجازة عيد الفطر .

وكلف المحافظ بأن يتم تمهيد ورفع كفاءة الطرق المؤدية إلى المدارس ، وتنفيذ أعمال النظافة العامة بها ، وإزالة المخلفات والتراكمات والإشغالات لإنتظام سير العملية التعليمية على الوجه الأكمل .

 

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الدراسة

تجهيز المدارس بأسوان

وشدد أشرف عطية على أن يتوازى مع ذلك مراجعة جاهزية المدارس من الداخل والخارج ، وتنفيذ أعمال الصيانة لدورات المياه أو المقاعد أو لأعمدة الإنارة وتأمين كابلات الكهرباء ، فضلاً عن القيام بأعمال دهانات الواجهات الخارجية لأسوار المدارس وقص وتهذيب الأشجار لإظهار الشكل الجمالى والحضارى لتهيئة وتوفير المناخ والأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب لزيادة التحصيل الدراسى لديهم بالشكل المطلوب .

تجهيز المدارس بأسوان
تجهيز المدارس بأسوان
تجهيز المدارس بأسوان
تجهيز المدارس بأسوان
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