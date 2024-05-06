عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قدم تعازيه لأسرة غريق.. محافظ أسوان يناشد الأهالي عدم السباحة بالمناطق الخطرة

الجزر النيلية بأسوان
الجزر النيلية بأسوان

ناشد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المواطنين بضرورة الإلتزام بعدم السباحة فى المناطق الخطرة بمياه النيل للحفاظ على سلامتهم وعدم التعرض لأى أضرار

وقدم محافظ أسوان خالص تعازيه لأسرة الطفل كريم عبد الله عباس ١٣ سنة بعد تعرضه للغرق بمجرى نهر النيل أسفل كوبرى أسوان الملجم.

إزالة 20 حالة تعد بمدن أسوان ضمن المرحلة الثالثة للموجة الـ 22

تنظم معسكر الرياضة من أجل التنمية "ليقاتي مهارتي" في أسوان

غرق

ووجه المحافظ بتكثيف الوعى لدى الأسر بمنع أبنائهم من السباحة فى هذه الأماكن ، فضلاً عن قيام المسئولين بالمسطحات المائية بتكثيف جهود متابعة حركة المراكب النيلية ، ومراقبة المراسى الخاصة بالعائمات المخصصة لنقل المواطنين للحفاظ على السلامة العامة .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحليل مخدرات| مفاجأة في انتظار عصام صاصا.. وأول تعليق من والدة الضحية: “عنده 4 عيال”

نيابة الجيزة تصرح بدفن ضحية حادث عصام صاصا أعلى الدائري

ترحيل عصام صاصا من النيابة لقسم الطالبية لعرضه على الطب الشرعي

قرار قضائي عاجل بشأن مطرب المهرجانات عصام صاصا

رسالة خاصة لـ إمام عاشور.. شرف مصر وهات هاتريك وجمهور الزمالك هيسامحك

مفاجأة عاجلة.. الأهلي يتفق مع النجم التونسي على الرحيل بنهاية الموسم الجاري

شوبير يفجر مفاجأة: أزمة في الأهلي بسبب علي معلول

"اقفلوا الموبايل".. تنبيه عاجل من التعليم للطلاب قبل بدء امتحانات الترم الثاني

موضوعات متعلقة

إزالة 20 حالة تعد بمدن أسوان ضمن المرحلة الثالثة للموجة الـ 22

ترشيحاتنا

الهلال الأحمر الفلسطيني يكشف آخر الأوضاع بمنطقة رفح الفلسطينية

هنية يبلغ مصر وقطر بموافقة حماس على مقترح وقف إطلاق النار

صفات أهل الله وخاصته.. تعرف عليها عسى أن تكون منهم

السعودية تحذر إسرائيل من اجتياح رفح

المقاومة الفلسطينية تقصف محور نتساريم بصواريخ قصيرة المدى

جثة في المنور| شاب يعتدى على والدته وينهى حياتها بالمرج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول ظهور لها.. سارة سلامة تتألق رفقة شقيقتها الصغيرة

تناولها فوراً.. أكلات ومشروبات بعد الفسيخ والرنجة

فستان قصير.. منة فضالي تثير الجدل احتفالا بشم النسيم

فوتوشوب.. مى سليم تثير الجدل بجسم ممشوق فى احدث ظهور

فيديو

أحدثهم محمد عبده.. نجوم أصيبوا بسرطان البروستاتا وتعافوا منه

اشتغلت بائعة في العتبة.. نشوى مصطفى تروي تفاصيل عن حياتها لأول مرة

نجوى نجار لـ صدى البلد: فيلمي القادم "مصري - فسلطيني"

فضيحة تيك توكر شهير.. مارس أفعالا غير أخلاقية مع الصغار| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ