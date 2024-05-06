قدم تعازيه لأسرة غريق.. محافظ أسوان يناشد الأهالي عدم السباحة بالمناطق الخطرة

ناشد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المواطنين بضرورة الإلتزام بعدم السباحة فى المناطق الخطرة بمياه النيل للحفاظ على سلامتهم وعدم التعرض لأى أضرار.

وقدم محافظ أسوان خالص تعازيه لأسرة الطفل كريم عبد الله عباس ١٣ سنة بعد تعرضه للغرق بمجرى نهر النيل أسفل كوبرى أسوان الملجم.

غرق

ووجه المحافظ بتكثيف الوعى لدى الأسر بمنع أبنائهم من السباحة فى هذه الأماكن ، فضلاً عن قيام المسئولين بالمسطحات المائية بتكثيف جهود متابعة حركة المراكب النيلية ، ومراقبة المراسى الخاصة بالعائمات المخصصة لنقل المواطنين للحفاظ على السلامة العامة .