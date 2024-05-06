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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنظم معسكر الرياضة من أجل التنمية "ليقاتي مهارتي" في أسوان

معسكر الرياضة من
معسكر الرياضة من أجل التنمية "ليقاتي مهارتي" بأسوان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بأسوان بالتعاون مع منظمة اليونيسف معسكر الرياضة من أجل التنمية تحت شعار "ليقاتي مهارتي" حيث أقيمت فعاليات المعسكر داخل مركز شباب الزويدية بمدينة إدفو شمال المحافظة

وشارك خلال فعاليات معسكر الرياضة من أجل التنمية 100 مستفيد ، واستمرت فعالياته على مدار 3 أيام متواصلة في مركز شباب الزويدية. 

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أنشطة شبابية

معسكر الرياضة من أجل التنمية "ليقاتي مهارتي" بأسوان

ويهدف البرنامج إلى تطبيق المهارات الحياتية عن طريق الألعاب الرياضية وممارسة الرياضة للفتيات، في إطار سعي وزارة الشباب والرياضة إدماج جميع فئات المجتمع في البرامج التدريبية والرياضية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال ممارسة الرياضة بالمجتمع.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، وناصر مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان.

معسكر الرياضة من أجل التنمية "ليقاتي مهارتي" بأسوان
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