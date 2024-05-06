لفتة طيبة.. طلاب هندسة أسوان يطورون مسجد الكلية بدلا من حفل التخرج

في لفتة إنسانية طيبة لطلاب الفرقة الرابعة بكلية الهندسة بجامعة أسوان يضربون من خلالها أروع الأمثلة في العطاء بلا حدود حيث تطوع الطلاب بتطوير مسجد كلية الهندسة من مجهودهم ومالهم الخاص بدلاً من تنظيم حفل التخرج الذي ينتظره الطلاب بفارغ الصبر، كما أنهم خلال الأيام الماضية بذلوا جهدا كبيرا ليخرج المسجد بهذه الصورة المشرفة.

ومن جانبه أشاد الدكتور محمد محمود عميد الكلية بهذه التجربة، متمنيا من الله عز وجل أن يكون هذا العمل في ميزان حسناتهم ويوفقهم ويجعلهم مثالا يحتذي به في كل الجامعات المصرية.

لفتة طيبة

كما ثمن الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة هذه التجربة غير المسبوقة، مشيدا بما قاموا به هؤلاء الطلاب متمنيا من الله أن تكون هناك العديد من المبادرات القيمة والتي تؤتي ثمارها لدي جميع طلاب جامعة أسوان.

المسجد قبل التجديد