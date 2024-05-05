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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: الاستعداد الجيد والجاهزية الكاملة بالمراكز التكنولوجية لتلقي طلبات التصالح

التصالح فى مخالفات
التصالح فى مخالفات البناء

أوضح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأنه تم الإستعداد الجيد والجاهزية الكاملة بالمراكز التكنولوجية بمختلف مدن ومراكز المحافظة بواقع 10 مراكز لإستقبال المواطنين وتلقى طلبات التصالح بدءاً من الثلاثاء الموافق 7 مايو الجارى، وتم تكليف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لتخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجى للتعامل مع طلبات التصالح.

يأتي ذلك فى إطار البدء فى تطبيق قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للمساهمة فى ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين ، وبما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن. 

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التصالح 

وأكد اللواء أشرف عطية على ضرورة التأكد من إستيفاء جميع ملفات التصالح للأوراق المطلوبة ومراجعتها من قبل الوحدات المحلية ، وخاصة أنه يتم متابعة سير العمل ونسب الإنجاز لهذا الملف الهام بكل مركز ومدينة وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن من خلال رئاسة مجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى ، وأيضاً عبر وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة ، وبمختلف الوزارات والجهات المختصة. 

وأشار أشرف عطية إلى أن ذلك يتكامل بإتاحة كافة المعلومات والبيانات داخل المراكز التكنولوجية لسرعة إنهاء إجراءات التصالح ، وتحقيق أعلى معدلات من التسهيلات والتيسيرات وتذليل العقبات الهادفة للتخفيف عن كاهل المواطنين. 

ولفت المحافظ إلى أنه تم ربط جميع الجهات المعنية بمنظومة التصالح على مخالفات البناء والمطلوب الحصول منها على موافقات فى إطار القانون الجديدة بما يضمن حوكمة تلك المنظومة والمساهمة فى التيسير على المواطنين وتقديم كافة سبل الدعم لهم لتقنين أوضاعهم .
 

 

 

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