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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يوجه بالإسراع بمعدلات تنفيذ التطوير ورفع الكفاءة بالحدائق العامة والمتنزهات

حدائق أسوان
حدائق أسوان

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لإدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن للإسراع بمعدلات تنفيذ أعمال التطوير والتجميل داخل عدد من الحدائق العامة والمتنزهات بإعتبارها المتنفس الحيوى لأهالى عروس المشاتى ، ومنها حدائق الورد وفريال والطابية ، لتستكمل تباعاً بباقى الحدائق ، بالإضافة إلى تكثيف زراعة الجزر الوسطى وزيادة زراعة الأشجار ، والحفاظ على المعمر منها سواء داخل الحدائق أو على جانبى الطرق ، والتى من بينها كورنيش النيل والمسلة الناقصة وغيرها ، مع تنفيذ أعمال التسميد والمكافحة ، وتوفير مصادر الرى لتحقيق الإستدامه الكاملة لها .

ويأتي ذلك فى إطار خطة المحافظة الطموحة لإستكمال منظومة التطوير والتجميل من خلال الإهتمام برفع كفاءة الحدائق والمتنزهات وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة أشجار الظل لمواجهة المتغيرات المناخية وإرتفاع درجات الحرارة.

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الحدائق العامة

وأشار أشرف عطية بأنه يتوازى مع ذلك الإستعداد لإنشاء معرض للتراث لمخلفات النخيل ومنتجات التمور المتنوعة على الطراز النوبى بحديقة الورد إستعداداً لتنظيم المهرجان الدولى الثامن للتمور فى نوفمبر القادم بما يساهم فى الإستثمار الجيد لما تتفرد به عاصمة الاقتصاد الإفريقى بأعلى معدلات لأعداد النخيل على المستوى المحلى والدولى بـ 3.3 مليون نخلة .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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