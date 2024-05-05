اليوم.. قطع المياه عن 5 مناطق في أسوان

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان عن قطع مياه الشرب عن 5 مناطق مساء اليوم الأحد، ولمدة 8 ساعات للصيانة.

وذكرت الشركة فى بيان، أنه نظراً لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بأعمال تركيب وحدات جديدة بمحطة مياه عنيبة، وهو الأمر الذى يترتب عليه قطع المياه عن مناطق:

مياه الشرب

"عنيبة والوزان وأرمنا والأربعات وخريط 1"، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة من مساء اليوم الأحد، وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى غدا الإثنين.

وتهيب شركة المياه بالمواطنين بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.