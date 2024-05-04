أسوان .. وفاة شخص سقط فى مياه النيل بمركز إدفو

لقي شخص من ذوي الهمم مصرعه غرقا نتيجة سقوطه في مياه نهر النيل عن طريق الخطأ، وذلك بقرية الفقراء بمركز إدفو شمال أسوان ، وتوجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بسقوط شخص من ذوي الهمم في مياه نهر النيل عن طريق الخطأ بقرية الفقراء التابعة لدائرة المركز مما أدى إلى لفظ أنفاسه الأخيرة مباشرة.

وتم التوجه لمكان الحادث لمعاينته والتحري حول أسباب الواقعة، وتبين أنه أثناء مروره سقط عن طريق الخطأ في مياه النيل، ونظرا لعدم قدرته على السباحة لفظ أنفاسه الأخيرة مباشرة، وتم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة العمومية بادفو، وتم تحرير محضر بالواقعة.