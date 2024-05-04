محافظ أسوان يوجه برفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد الربيع

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته برفع درجة الاستعداد بجميع مديريات الخدمات والمحليات وأجهزة المحافظة المختلفة لاستقبال أعياد القيامة المجيد وشم النسيم.

وكلف المحافظ بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بمحيط الكنائس، مع رفع كفاءة المتنزهات، والحدائق العامة، وتشكيل حملات مكثفة من الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية للمتابعة المستمرة ونظافة الشوارع والميادين أولا بأول، بالإضافة إلى التنسيق مع إدارة المرور؛ لتكثيف التواجد بالمواقف والطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة، لضمان السيولة المرورية المطلوبة.

كما وجه بمتابعة حركة المركبات وخطوط السير ، والتنسيق أيضاً مع الحماية المدنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمجابهة المواقف الطارئة، علاوة على التنسيق بين الأجهزة التموينية لتوفير كافة السلع الأساسية والمنتجات الغذائية من خلال المنافذ الموجودة بالمحافظة.

شم النسيم

شدد اللواء أشرف عطية على ضرورة التأكد من صلاحية ومراجعة سلامة المراكب النيلية، وإتمام ترخيصها، ومراقبة المراسي الخاصة بالعائمات المخصصة لنقل المواطنين.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية، بالمتابعة المستمرة، ومنع كل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف خلال فترة الإجازة، علاوة على المتابعة اللحظية من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرف العمليات الفرعية بالمديريات والمراكز والمدن والأحياء لتلقى أي شكاوى أو بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها.