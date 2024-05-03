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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسوان.. توريد 102 ألف طن من القمح ضمن موسم الحصاد

موسم حصاد القمح
موسم حصاد القمح

تواصل الصوامع والشون والهناجر والبناكر إستلام كميات القمح الموردة ضمن موسم الحصاد الحالى 2024 بمختلف المدن والمراكز وسط متابعة من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان

ووصل إجمالى كميات القمح إلى 102 ألف طن بنسبة 27 ٪ حتى الآن من إجمالى المستهدف بواقع 366 ألف طن، بعد أن تم مضاعفة المساحات المنزرعة بمحصول القمح إلى 305 أفدنة لهذا العام

وأكد اللواء أشرف عطية على أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى تقوم الحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بتسخير كافة إمكانياتها الهادفة لتعريف المزارعين وتوعيتهم بالمزايا العديدة التى سيحصلون عليها فى حالة إلتزامهم بتسليم كافة كميات القمح.

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حصاد القمح 

ولفت المحافظ إلى أنه تم زيادة سعر إستلام الأردب لهذا العام وفقاً لقرار الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتحديد السعر بمبلغ 2000 جنيه نقاوة 23.5 ، و 1950 جنيه نقاوه 23 ، و 1900 جنيه نقاوة 22.5.

فيما أشار المهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين إلى أن جميع الصوامع والشون والبناكر والهناجر تقوم بإستلام القمح سواء التابعة لشركة مطاحن مصر العليا أو الشركة القابضة للصوامع والتخزين ، والتى تضم صومعة مطحن أسوان بطاقة 6 ألاف طن ، بجانب 5 ألاف طن بشونة مطحن كوم أمبو. 

وقال خالد أبو القاسم بأنه يضاف لذلك صومعة الراجحى بتوشكى بطاقة 30 ألف طن ، وصومعة مطاحن إدفو بطاقة 25 ألف طن ، علاوة على صومعة مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن ، وهنجر المفالسة بطاقة 24 ألف طن، وبنكر إدفو بطاقة 25 ألف طن ، مع متابعة كميات الأقماح المحلية التى يتم شحنها إلى المواقع التخزينية خارج المحافظة ، وتم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة آلية التوريد ، وتذليل العقبات أمام الموردين والمزارعين، والتأكد من إستلامهم لمستحقاتهم فى المواعيد المحددة.

 

 

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