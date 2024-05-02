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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهالي المضيق بنصر النوبة يوجهون رسالة لمحافظ أسوان

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قدم وفد من أهالى قرية المضيق التابعة لقروى قورته بمركز نصر النوبة، الشكر والعرفان للواء أشرف عطية محافظ أسوان  ، فى لمسة وفاء وتقديراً لما تشهده  من مشروعات خدمية متنوعة.

وأهدى الوفد درعا للمحافظ تعبيراً عن تقديرهم للجهود المبذولة فى تنفيذ مشروعات كبرى تحدث لأول مرة على أرض أسوان فى البنية التحتية والتطوير والتجميل وغيرها مما جعل منها بانوراما جمالية فى ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بعروس المشاتى

 

قدموا امتنانهم على استجابة المحافظ السريعة لعقد هذا اللقاء لعرض مطالبهم ، وإتخاذه لقرارات فورية ، وتوجيهاته المباشرة للمسئولين بكافة قطاعات العمل العام لتلبيتها ووضع الحلول الجذرية لها بما يساهم فى رفع المعاناة عن كاهل أكثر من 5 آلاف نسمة من أهالى القرية. 

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شكر

فيما أكد اللواء أشرف عطية أن تلبية المطالب الجماهيرية تقع فى أولويات العمل التنفيذى، ويتم إتخاذ الإجراءات الفورية معها سواء التى يتم إرسالها على الواتس آب الخاص بالمحافظ أو عبر الصفحة الرسمية " الفيس بوك " أو أثناء اللقاءات مع المواطنين أو فى الجولات الميدانية لتحسين جودة الحياة للمواطنين والأهالى بالقرى والنجوع فى ظل ملحمة الإنجازات التى تشهدها ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " أو غيرها من المبادرات الأخرى. 

وكلف المحافظ مسئولى هيئة الأبنية التعليمية لإدراج مدرسة المضيق الإعدادية ضمن خطة الإحلال والتجديد ، بالإضافة إلى تكليف شركة أخرى لإستكمال أعمال رفع كفاءة وإحلال مركز شباب القرية لسرعة نهوه فى أقرب وقت ، فضلاً عن قيام مديرية الصحة بإرسال لجنة لحصر وتلبية كافة إحتياجات وحدة طب الأسرة من الرعاية الأساسية والصيانة والأثاثات وتوفير أطباء بإستمرار بها لتقديم خدماتها الصحية والعلاجية على الوجه الأكمل. 

علاوة على قيام مديرية الطرق بتوفير طرق بديلة وتجهيزها لتكون مخارج ومداخل للقرية لتسهيل أى معاناة أو مشقة عن المقيمين فيها ، وليتكامل ذلك مع قيام مديرية الإسكان بالتنسيق مع جمعية تنمية المجتمع بحصر أى منازل ملحة تحتاج لإدراجها ضمن مشروع الإحلال والتجديد للحفاظ على سلامة أرواح المواطنين من أى أضرار .
 

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