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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سفير دولة جورجيا يستقبل رئيس جامعة أسوان لبحث سبل التعاون المشترك

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل "ميخائيل تيجيشفيلى" سفير جورجيا في القاهرة، الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، اليوم، الإثنين، بمقر السفارة بالدقي.

بحث الطرفان سبل التعاون المشترك في عدة مجالات منها تنظيم فعاليات مشتركة، للترويج للعلوم والتعليم والثقافة، فضلًا عن امتداد التعاون وتحقيق الشراكات في مختلف التخصصات بكليات الجامعة.

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وخلال اللقاء أشاد الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، بالعلاقات الودية بين البلدين، مؤكدًا أن الجامعة تفتح أبوابها دائمًا للتعاون مع كافة الجهات المحلية، والدولية أيضا بهدف الارتقاء بالمستوى العلمي، والبحثي في كافة المجالات بمختلف كليات جامعة أسوان .

ومن جانبه، أعرب السفير الجورجي عن ترحيبه بالتعاون مع جامعة اسوان، مشيدا بالتطورات، والتوسعات التي شهدتها الجامعة على كافة المستويات، رغم كونها حديثة النشأة، مؤكدًا استعداد بلاده لتعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين الجامعات الجورجية، والمصرية.

واتفق الجانبان على التنسيق من أجل إنشاء فرع دولي لجامعة جروني الجورجية داخل جامعة أسوان واتفقا الجانبان علي ضرورة تبادل الخبرات معرباً عن سعادته لزيارة رئيس الجامعة له في مقر السفارة .

وفي ختام اللقاء أكد ميخائيل تيجيشفيلى سفير جورجيا في القاهرة، تقديره للجهود المتميزة التي تبذل بجامعة اسوان ، واعتزازًه دائما بعلاقات الصداقة بين الدولتين. 

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