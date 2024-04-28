محافظ أسوان يوجه بتقديم الرعاية الطبية لمصابى حادث الطريق الصحراوى

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بكافة الجهات المعنية لتقديم مختلف أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمصابين فى حادث تصادم وإنقلاب سيارتين إحداهما ميكروباص، والآخرى بيجو 7 راكب بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة أمام مدخل مدينة السباعية ، والذى أسفر عن إصابة 22 شخص ، ومصرع شخص آخر.

وقدم اللواء أشرف عطية خالص تعازيه لأسرة المتوفى ، داعياً بالشفاء العاجل للمصابين والذين تم نقلهم إلى مستشفى النيل التخصصى بإدفو عبر 13 سيارة إسعاف.

حادث

وناشد محافظ أسوان سائقى السيارات والمركبات بالإلتزام بالسرعات المقررة على الطرق السريعة للحفاظ على سلامتهم وسلامة أروح المواطنين من أى أضرار .