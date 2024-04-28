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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر أسماء المصابين والمتوفى في حادث الطريق الصحراوي الغربي أسوان - القاهرة

حادث - ارشيفية
حادث - ارشيفية

ننشر في " صدى البلد " أسماء مصابى حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة عند مدخل مدينة السباعية ، الذى أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 23 آخرين.

وتبين أن الشخص الذى لقي مصرعه هو حازم محمد عبد الله  51 سنة، بعدما أصيب باشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقله إلى المشرحة، وتم اتخاذ اللازم. 

مصرع شخص وإصابة 23 آخرين في حادث تصادم بصحراوي أسوان/القاهرة

إصابة شخصين في انقلاب سيارة بطريق أسوان القاهرة

حادث 

وضمت قائمة أسماء المصابين كجامع مصطفى عبدالله 36 سنة، والذى أصيب بكدمات متفرقه بالجسم، وجنا خالد محمود زكى 9 سنوات، وتعاني من آلام بالصدر، وشقيقها عبده خالد محمود زكى 7 سنوات، يعاني من كدمة بالرأس، وفاطمة علي جادو 41 سنة، وتعاني من كدمات بالضلوع، ومحمود عاشور مرغنى 7 سنوات، والذى أصيب بسحجات وكدمات بالجسم، وسيدة إبراهيم على 45 سنة، والتى أصيبت بجرح قطعي بفروة الرأس، ورحاب سيد عبد الله 19 سنة، والتى أصيبت بجروح متفرقة بالجسم. 

وأحمد صالح محمد 25 سنة، والذى أصيب باشتباه ما بعد الارتجاج، وحسين صالح محمد 4 سنوات، والذى أصيب اشتباه كسر بقاع الجمجمة، ورحمة خالد محمود زكى 15 سنة، والتى أصيبت بكدمات متفرقة بالجسم، وشريفة أحمد خالد 35 سنة، والتى أصيبت بكدمات متفرقة بالجسم.

وأصيبت بالحادث أحلام صالح محمد 18 سنة بكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد حسن عبيد 32 سنة، والذى أصيب بكدمات متفرقة بالجسم واشتباه خلف بالكتف الأيسر، وبسمة سيد عبد الله 24 سنة، والذى أصيب بكدمات متفرقة بالجسم، وزينب إبراهيم على  45 سنة، والتى أصيبت باشتباه كسر بالعمود الفقرى. 

وصالح محمد عبد الله 55 سنة، والذى أصيب بكدمات سحجات متفرقة بالجسم، ونرمين إبراهيم عبد الله 30 سنة، والتى أصيبت باشتباه كسر بالعمود الفقري والذراع الأيسر، وأميرة محمد عبد الراضى 38 سنة، والتى أصيبت باشتباه ما بعد الارتجاج، وأسماء محمود يوسف 35 سنة، والتى أصيبت باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وفاطمة جلال محمد  48 سنة، والتى أصيبت باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وعزيزة جلال الدنقى 46 سنة، ومحمد حسين عبيد 45 سنة، وشريفة أحمد زكى 50 سنة، والذين أصيبوا بكدمات متفرقة بالجسم. 

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