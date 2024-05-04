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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشديد الرقابة على أسواق ومخابز أسوان لمتابعة وزن الخبز السياحى والفينو.. صور

جهود مديرية التموين
جهود مديرية التموين بأسوان

قامت اللجان والإدارات الفرعية التابعة لمديرية التموين بأسوان بقيادة المهندس خالد أبو القاسم بتنظيم سلسلة من حملات التفتيش على المخابز السياحية للتأكد من إلتزامها بقرار تحديد سعر ووزن الرغيف السياحى والفينو فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتسخير كافة الإمكانيات الهادفة لتلبية المطالب الجماهيرية والتخفيف عن كاهل المواطنين، وتنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المتعلقة بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية والسياحية للإطمئنان على جودة السلع الغذائية والإستهلاكية، والتأكد من أوزان رغيف الخبز السياحى والفينو ليكون مطابقاً للمواصفات المطلوب.

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حملات التفتيش

جهود مديرية التموين بأسوان

أسفرت الحملات عن تحرير 65 محضر جنح ضد مخالفين لعدم الإعلان عن أسعار الخبز وإنتاج خبز ناقص الوزن  والبيع بأزيد من السعر المقرر، كما نجحت جهود الحملات التفتيشية فى تحرير 196  مخالفة ضد مخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص وزن او خبز غير مطابق للمواصفات، وتوقف عن الإنتاج أو تصرف في الدقيق .

وتم تحرير محضر جنح في مجال الأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار أو عدم حمل شهاده صحيه أو إدارة منشأه بدون ترخيص ، علاوة على محاضر صلاحية أو محاضر تصرف أو تجميع لتجار التموين وفروع جمعيتي حيث تم ضبط كمية سكر تموين مقدارها 2520 كيلو، وكميه زيت تموين مقدارها 2680 زجاجة.

جهود مديرية التموين بأسوان
جهود مديرية التموين بأسوان
جهود مديرية التموين بأسوان
جهود مديرية التموين بأسوان
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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