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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مزارعو أسوان: موسم القمح مبشر بكل الخير

موسم حصاد القمح بأسوان
موسم حصاد القمح بأسوان

حصاد القمح، موسم الخير على المزارعين، والمواطنين، بل والاقتصاد القومى بشكل عام، لما يحققه من مخزون إستراتيجي لهذه السلعة الحيوية

وفى هذا الاطار يستعرض "صدى البلد " تفاصيل موسم حصاد القمح من المزارعين والذين أكدوا فى أجواء من الفرحة والسعادة أن هذا الموسم موسم مبشر بكل الخير، وخاصة فى ظل زيادة المساحات المنزرعة من هذا المحصول الهام. 

وأشار الموردون والمزارعين إلى أن زيادة سعر استلام الأردب من الحكومة يشجع ويحفز كل مزارع لتسليم كافة الكميات التى يتم حصادها من المزارع من القمح للصوامع والشون، لأن المقابل أصبح جيد. 

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القمح الليلة عيده 

ومع انطلاق موسم حصاد محصول القمح الجديد 2024 مع بداية شهر أبريل الحالى تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمتابعة الميدانية لموسم الحصاد داخل الأراضى المنزرعة بمحصول القمح بقرية الحكمة بمشروع وادى النقرة بمركز نصر النوبة بواقع 5 أفدنة. 

وأكد أشرف عطية أن الدولة المصرية تسخر كافة إمكانياتها الهادفة لتعريف المزارعين وتوعيتهم بالمزايا العديدة التى سيحصلون عليها فى حالة إلتزامهم بتسليم كافة كميات القمح ، وخاصة بعد زيادة سعر إستلام الأردب لهذا العام وفقاً لقرار الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتحديد السعر بمبلغ 2000 جنيه نقاوة 23.5 ، و 1950 جنيه نقاوه 23 ، و 1900 جنيه نقاوة 22.5.

وأشار أشرف عطية إلى أن المواقع التخزينية على مستوى المحافظة تقوم بإستلام الكميات الموردة حيث تم توريد 102 ألف طن من إجمالى المستهدف بواقع 366 ألف طن بعد أن تم مضاعفة المساحات المنزرعة بمحصول القمح إلى 305 فدان لهذا العام. 


 

 

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