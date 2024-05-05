الطوائف المسيحية في أسوان تؤدي قداس عيد القيامة

أدى أقباط محافظ أسوان مساء السبت وحتى الساعات الأولى من صباح الأحد صلاة قداس عيد القيامة المجيد بمختلف الكنائس لطوائف الأرثوذكس والكاثوليك والإنجيلية.

وشهدت كنائس ماري جرجس بكوم أمبو والعذراء ومريم بإدفو، ورئيس الملائكة ميخائيل، إقبالا من الأقباط لأداء صلاة قداس عيد القيامة .

عيد القيامة

وقدم اللواء اشرف عطية محافظ أسوان التهنئة لنيافة الأنبا بيشوى أسقف أسوان وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، والقمص أنطونيوس ذكرى راعى الكنيسة الكاثوليكية بأسوان، بجانب تهنئته لرعاة الكنيسة الإنجيلية بأسوان، وبعث محافظ أسوان أيضاً ببرقية تهنئة للسير البروفيسور الدكتور مجدى يعقوب مؤسس مركز مجدى يعقوب بأسوان لجراحات وأبحاث القلب بأسوان.

أكد المحافظ على روح المحبة التى تجمع المصريين هي التي تعطي المثل والقدوة فى مبادئ المواطنة الحقيقية ،فمظاهر الود والتآخى خلال الأعياد تمثل ملحمة لروح المشاركة الوطنية بين نسيج الأمة الواحدة، فكلنا مصريون مصيرنا واحد وأعيادنا وأفراحنا وأحزاننا كلها واحدة.



