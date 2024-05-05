بمناسبة عيد القيامة المجيد.. منطقة أسوان الأزهرية تقدم التهنئة للأخوة الأقباط

قام وفد من منطقة أسوان الأزهرية بتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وضم الوفد الذى قدم التهنئة بتوجيهات من فضيلة الدكتور سيد حسن رئيس منطقة أسوان الأزهرية كل من فضيلة الشيخ وائل محمد عميد مجمع معاهد الإمام " متولي الشعراوي"، وفضيلة الشيخ أحمد رضوان مدير فروع الرواق الأزهري بأسوان.

وقدم الوفد التهنئة للقمص أنطونيوس ذكري راعي كنيسة العذراء للأقباط الكاثوليك، والأب أمجد عزت الراعي المساعد، ولأبناء الكنيسة.

تهنئة

وكان قد بعث اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ببرقيات تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، وأيضاً غبطة البطريرك إبراهيم إسحق سدراك بطريرك الأقباط الكاثوليك ، والدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمناسبة عيد القيامة المجيد.

كما قام المحافظ بتقديم التهنئة لنيافة الأنبا بيشوى أسقف أسوان وتوابعها للأقباط الأرثوذكس ، والقمص أنطونيوس ذكرى راعى الكنيسة الكاثوليكية بأسوان ، بجانب تهنئته لرعاة الكنيسة الإنجيلية بأسوان.

وبعث محافظ أسوان أيضاً ببرقية تهنئة للسير البروفيسور الدكتور مجدى يعقوب مؤسس مركز مجدى يعقوب بأسوان لجراحات وأبحاث القلب بأسوان ، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والمحافظين.

وقد أكد اللواء أشرف عطية على روح المحبة التى تجمع المصريين ليعطوا المثل والقدوة فى مبادئ المواطنة الحقيقية ، وبأن وحدة وتماسك الشعب المصرى هى الضمان الوحيد لعبور التحديات الحالية ، وهو الذى يشدد عليه دائماً الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل المناسبات ليعطى رسالة للعالم بأن مصر هى رمز المحبة والحياة ، فمظاهر الود والتآخى خلال الأعياد تمثل ملحمة لروح المشاركة الوطنية بين نسيج الأمة الواحدة ، فكلنا مصريين مصيرنا واحد وأعيادنا وأفراحنا وأحزاننا كلها واحدة.

وتمنى المحافظ بأن يكون عيداً سعيداً على الجميع ، وأن يحفظ مصر ويرعى شعبها ويقى جميع شعوب العالم من كل مكروه وسوء ، وأن يسود مصرنا الغالية الخير والرخاء والسلام ، وأن تحيا مصر دائماً بأبنائها وشعبها عظيمة ومستقرة ومتقدمة أمد الدهر .

