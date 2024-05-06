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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 20 حالة تعد بمدن أسوان ضمن المرحلة الثالثة للموجة الـ 22

ازالة التعديات بأسوان
ازالة التعديات بأسوان

واصلت الوحدات المحلية بأسوان تنفيذ حملات الإزالة والتى وصلت إلى 20 حالة تعد متنوعة بمساحة بمساحة 5325 م2 وذلك بمدن دراو وإدفو وكوم أمبو وأسوان

 

ويأتى ذلك وفقاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للتعامل الفورى مع أى حالات تعد، وإزالتها فى المهد، مع تنفيذ الحالات الصادر لها قرارات سابقة وذلك ضمن جهود المرحلة الثالثة من الموجه الـ 22 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أو البناء على الأراضى الزراعية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن. 
 

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إزالة التعديات

حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة كمال حلمى بإزالة 3 حالات تعدى على أراضى أملاك الدولة فى المهد بمساحة 300 م2.

 

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بإزالة 7 حالات تعدى بمساحة 2200 م2 وذلك بنطاق قرى البصيلية قبلى على الترعة الرمادية ، والحجز بحرى ، والحجز قبلى ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين. 

 

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بإزالة 4 حالات تعد بمناطق التعاونيات بالمحمودية والرضوان وحى الصداقة الجديد بمساحة 2100 م2.

 

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بإزالة حالتى تعدى بمساحة 725 م2 . 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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