محافظ أسوان: تنفيذ 85٪ من مشروعات الرصف المدرجة بقرى حياة كريمة

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على إستكمال سلسلة الإنجازات التى يشهدها قطاع الطرق داخل مختلف المدن والمراكز ، والتى وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 85 %.

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب وإحتياجات المواطنين فى كافة القطاعات الخدمية ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، ودفع عجلة الوتيرة فى تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.



مشروعات

وشدد المحافظ على ضرورة الإلتزام بالبرامج الزمنية المحددة لنهو كل مشروع فى التوقيتات المناسبة لها سواء المدرج ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " أو بالخطة الإستثمارية بحيث يتم تنفيذ أعمال الرصف ، وما يعقبها من وضع اللمسات الجمالية من الدهانات والإنارة والتشجير بمختلف المناطق المستهدفة.

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد الملوانى مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان يتم العمل على قدم وساق لإنهاء أعمال الخطة الإستثمارية للرصف للعام المالى الحالى 2023/2024 ، والتى يصل إجمالى أطوالها إلى 50 كم ، وبإعتمادات 131.5 مليون جنيه.

وقال المحافظ بأنه تم الإنتهاء من أعمال رصف طريق كوم أمبو قبلى بطول 2.5 كم ، وبتكلفة 7 مليون جنيه ، بالإضافة إلى رصف شوارع البيومى والترعة بمركز إدفو ، وبالتوازى مع ذلك يتم تكثيف الأعمال ضمن خطة الرصف بباقى الطرق والشوارع بالمناطق والأحياء السكنية داخل المدن والمراكز لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لحركة المواطنين والمركبات المترددة بها .