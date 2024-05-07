تنظيم معسكر للنظافة العامة ضمن مبادرة "هنغيرها" في منطقة المحمودية بأسوان

شهدت منطقة المحمودية تنظيم معسكر للنظافة على مدار 3 أيام ضمن مبادرة " هنغيرها " وذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، ووسط مشاركة تطوعية لأكثر من 70 شابا وفتاة وعمال النظافة ، وأهالى المنطقة ، بشراكة متميزة لجمعية المستقبل للتنمية ومؤسسة أم حبية ، ومركز شباب حى قدرى عثمان.

وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان وحى جنوب من خلال الدعم بعدد 2 لودر ، و 5 سيارات متنوعة ، ومكبس ، وسيارة رش للمياه.

معسكر

وشملت أعمال المعسكر تنفيذ الكنس والجرد ورفع التراكمات، فضلاً عن تنفيذ أعمال صيانة أعمدة الإنارة العامة ، وتركيب كشافات ليد موفرة مما ساهم فى تحسين المظهر العام للمنطقة، وتحقيق أعلى معدلات من النظافة التى إنعكست بالإيجاب على المقيمين بمنطقة المحمودية.

ويأتى ذلك من أجل الارتقاء بمستوى النظافة العامة داخل الأحياء والمناطق السكنية لخلق متنفس جمالى وحضارى للمواطنين ، وبالتعاون مع المجتمع المدنى ، وفى إطار تعزيز المشاركة المجتمعية للشباب والفتيات بما فى ذلك الأشخاص ذوى الإعاقة.