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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

من التوفيقية لجامعة القاهرة.. تعرف على محطات الجزء الثالث لخط المترو الجديد

صدى البلد

يعتبر مترو الأنفاق هو وسيلة المواصلات الأسرع والتي يعتمد عليها الكثير من مواطني القاهرة الكبرى للتنقل بين المناطق المختلفة داخلها، وهو الأمر الذي يجعل الحكومة المصرية متمثلة في وزارة النقل على استكمال باقي الخطوط التي تضم محطات إضافية تيسيرًا على المواطن المصري.

في هذا الإطار، أعلنت وزارة النقل انتهاء العمل بمحطات الجزء الثالث «3C» للمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، فما تفاصيله ومحطاته؟… 

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الجزء الثالث للمرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو

يبلغ طول الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق 7.1 كم، ويشمل 3 محطات نفقية، ومحطة علوية، ومحطة سطحية.

وكانت وزارة النقل، قد أوضحت في بيان لها، أمس الثلاثاء، أنه بداية من الأربعاء القادم الموافق 15 مايو 2024 سيتم بدء التشغيل التجريبي بالركاب لمحطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، والممتد من محطة التوفيقية حتى محطة جامعة القاهرة.

محطات الجزء الثالث للمرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو 

يشمل الجزء الثالث 5 محطات هم: 

محطة التوفيقية 

  • هي محطة نفقية تتكون من 3 طوابق تحت الأرض طابق الرصيف والطابق الأوسط وطابق صالة التذاكر.
  • يحتوي كل رصيف على 4 سلالم متحركة و 4 سلالم ثابتة.
  • تحتوي المحطة على 24 بوابة تذاكر
  • محطة التوفيقية قيبة من مناطق ( شارع أحمد عرابي- شارع الرشيد- شارع وادي النيل- شارع الدكتو حجازي- مستشفى الهلال للعاملين المدنيين- مكتب تصديقات وزارة الخارجية- جهاز حماية المستهلك- السجل التجاري- وزارة الشباب والرياضة- الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي).

محطة بولاق الدكرور

  • تتكون محطة بولاق الدكرور من طابقين طابق للرصيف والأخر لـ صالة التذاكر
  • يحتوي كل رصيف على 2 سلم متحرك و 2 سلم ثابت
  • تحتوي المحطة على 24 بوابة تذاكر
  • المحطة سطحية قريبة من ( شاع ترعة الزمر- شارع ترعة زنين- شارع الشريف- شارع الجمعية- شارع ناهيا- مكتب صحة بولاق الدكرور- شارع السودان- شارع مصدق- نادي الدقي الاجتماعي- موقف أتوبيسات بولاق الدكرور- اللجنة الطبية العامة بالدقي).

محطة جامعة الدول العربية 

  • تتكون المحطة من 3 طوابق تحت الأرض الأول للرصيف وطابق أوسط وطابق لصالة التذاكر
  • تحتوي المحطة على 22 بوابة تذاكر
  • يحتوي كل رصيف على 4 سلالم متحركة و 4 سلالم ثابتة

محطة وادي النيل 

  • تتكون محطة وادي النيل من 3 طوابق تحت الأرض
  • يحتوي كل رصيف على 4 سلالم متحركة و 4 سلالم ثابتة
  • تحتوي على 22 بوابة تذاكر
  • المحطة نفقية قريبة من ( شارع الحجاز- شارع وادي النيل- شارع محمد حسن حلمي- شارع أحمد يحيى إبراهيم- شارع شهاب- مدرسة العجوزة الثانوية- نادي الزمالك الرياضي- مسجد الحامدية الشاذلية- مدرسة ميت عقبة الابتدائية).

محطة جامعة القاهرة

  • تعتبر محطة جامعة القاهرة هي محطة علوية نهائية تبادلية مع الخط الثاني.
  • تتكون محطة جامعة القاهرة من طابقين الأول لـ صالة التذاك والثاني للرصيف
  • يحتوي كل رصيف على اثنين سلم ثابت و 4 متحركة
  • تحتوي على 3 مخارج بإجمالي 3 سلالم ثابتة و 4 متحركة
  • تحتوي على 22 بوابة للتذاكر.
  • المحطة قريبة من ( شارع ترعة الزمر- شارع السودان- شاع حسين منصور- شارع العشماوي- جامعة القاهرة- قسم شرطة بولاق الدكرور- مستشفى بولاق الدكرور- مكتب بريد بولاق الدكرور- الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي- دور التربية للرعاية الاجتماعية بالجيزة).
وزارة النقل مترو الأنفاق الجزء الثالث للمرحلة الثالثة الخط الثالث للمترو محطة التوفيقية محطة بولاق الدكرور محطة جامعة الدول العربية محطة وادي النيل محطة جامعة القاهرة

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