إسرائيل تسيطر على الجانب الفلسطيني من معبر رفح .. ماذا يحدث في غزة؟

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، عن سيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الفاصل بين قطاع غزة ومصر، وأن قواته تقوم بتفتيش المنطقة، فماذا يحدث في القطاع المُحتل؟

إسرائيل تسيطر على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح

أعلنت قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي عن فرض سيطرتها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الفاصل بين قطاع غزة المُحتل ومصر، وأن قواته تقوم بتفتيش المنطقة بالكامل، حيث قال الجيش الصهيوني:

«في الوقت الحالي لدينا قوات خاصة تقوم بمسح المعبر، لدينا سيطرة عملاتية على المنطقة والمعابر الأخرى ولدينا قوات خاصة تقوم بمسح المنطقة»، مؤكدين على أنهم قاموا بفرض السيطرة على الجنب الفلسطيني فقط من المعبر.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم السيطرة على المعبر وسط "عملية محددة" ضد حماس في "مناطق محدودة في شرق رفح".

وزعم الجيش الإسرائيلي أن لديه "معلومات استخباراتية تفيد بأن أعضاء حماس كانوا يستخدمون منطقة العبور لأغراض إرهابية".

وفي يوم الأحد، أطلقت حماس صواريخ على منطقة معبر كرم أبو سالم، مما أسفر عن مقتل أربعة جنود وإصابة آخرين.

وقبل إطلاق العملية الليلية، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي انه أجرى "التنسيق مع المنظمات الدولية العاملة في المنطقة، مع طلب التحرك نحو المنطقة الإنسانية، كجزء من الجهود المبذولة لإجلاء السكان التي كانت تجري".

اللقطات الأولى لاقتحام دبابات الاحتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي لقطات لدباباته بعد أن سيطرت على الجانب الفلسطيني من معبر رفح هذا الصباح.

وشوهدت مركبات عسكرية إسرائيلية تسير على طول الطريق في الجزء الشرقي من رفح هذا الصباح.

وأظهرت اللقطات المسربة ناقلة جنود مدرعة تحمل علمين ضخمين - أحدهما إسرائيلي والآخر من اللواء المدرع 401، الوحدة التي استولت على الجانب الفلسطيني من معبر رفح هذا الصباح.