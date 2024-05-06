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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تخلصت من زوجها بسبب حماها| جريمة زوجة الإسكندرية تهز القلوب.. تفاصيل

صدى البلد

واقعة أثارت حالة من الجدل الواسع، والتعجب للتفكير الشيطاني الذي صفق له الشيطان، إذ قامت زوجة بقـ.تل زوجها بسبب حماها في الإسكندرية.. فما التفاصيل؟

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جزيمة زوجة الإسكندرية التي تهز القلوب 

كانت إحدى السيدات في محافظة الإسكندرية، قد تزوجت من شاب قبل ما يقرب من عام ونصف، ومنذ بداية الزواج بدأت منه الخلافات المستمرة بين الزوجين بسبب رفض الزوجة إقامة والد زوجها معهما في المنزل.

استمرت الخلافات الزوجية بسبب مكوث والد الزوج في المنزل على مدار عام ونصف، حتى قرت الزوجة إنهاء الخلاف على طريقتها، ففي يوم الواقعة وبعد عودة الزوج من العمل نشبت بينهما مشادة كلامية، فسارعت الزوجة على الفور بإحضار سكيـ.ن من المطبخ وسددت لزوجها طعنتين في الرأس أسفرت عن وفاته على الفور.

بعد إتمام جريمتها سارعت الزوجة على الفور إلى تغيير ملابسها الملطخة بالدماء وحملت طفلها الرضيع في محاولة للهرب من الشقة محل الحادث، إلا أن الأهالي تمكنوا من الإمساك بها وأبلغوا الشرطة.

القبض على زوجة الإسكندرية 

أبلغ الأهلي عن الزوجة التي قـ.تلت زوجها، حيث تلقى قسم شرطة العامرية أول إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورد بلاغ من الأهالي يفيد مقـ.تل عامل خردة على يد زوجته في شقة بعقار بمنطقة المستعمرة بدائرة القسم.

انتقل ضباط وحدة مباحث العامرين إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة الزوج، عامل الخردة، مسجاة بأرضية الشقة محل البلاغ، غارقًا في الدماء وبها طعنات بآله حادة في الرأس، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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