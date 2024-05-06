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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

هلال "ذو القعدة" يحدد إجازة عيد الأضحى|9 أيام رسميا من هذا الوقت

صدى البلد

ساعات قليلة وتنتهي إجازة شم النسيم وعيد العمال، والتي كانت إحدى أطول الإجازات على مدار العام الجاري، وقبيل انتهائها، احتل التريند عبر محرك البحث جوجل، بحث الكثير من المواطنين عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك والتي تصل إلى 9 أيام رسمية متواصلة… 

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موعد إجازة عيد الأضحى 

يبحث الكثير من المواطنين عن موعد وقفة عرفات 1445هـ، وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2024م، وعدد أيام الإجازة خلال العيد، وهو الأمر الذي أعلن عنه المعهد القومي للبحوث الفلكية.

من المقرر أن يكون يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024، موعد وقفة عرفات 2024م، الموافق 9 من ذي الحجة 1445هـ، وبذلك يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك 10 من ذي الحجة، الموافق يوم الأحد 16 يونيو.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 

تصل عدد أيام إجازة عيد الأضحى للعام الجاري 2024، إلى ما يقارب من 9 أيام متواصلة لجميع الموظفين في القطاع الحكومي والخاص والطلاب والعمال، على أن تكون تلك الإجازة مدفوعة الآجر.

من المقرر أن يصدر مجلس الوزراء قرارًا بموعد إجازة عيد الأضحى وموعد وفقة عرفات عقب استطلاع دار الإفتاء المصرية هلال شهر ذو الحجة 1445هـ، وإعلان موعد الوقفة وأول أيام العيد الكبير، لتكون أيام الإجازات كما يلي: 

  • يوم الجمعة 14 يونيو عطلة أسبوعية
  • يوم السبت 15 يونيو وقفة عرفات، ويتم ترحيل يوم العطلة الأسبوعية إلى الخميس 20 يونيو
  • يوم الأحد 16 يونيو أول أيام عيد الأضحى
  • يوم الإثنين 17 يونيو ثاني أيام عيد الأضحى المبارك
  • يوم الثلاثاء 18 يونيو ثالث أيام عيد الأضحى
  • يوم الأربعاء 19 يونيو رابع أيام عيد الأضحى
  • يوم الخميس 20 يونيو عطلة أسبوعية بدلاً من يوم السبت الذي يوافق وقفة عرفات
  • يوم الجمعة 21 يونيو عطلة أسبوعية
  • يوم السبت 22 يونيو عطلة أسبوعية

الفائزون في قرعة الحج:

بمعرفة موعد عيد الأضحى، يمكن للفائزين في قرعة الحج التخطيط بشكل أفضل لرحلتهم إلى المملكة العربية السعودية. 

وهذا يتطلب التنسيق مع الجهات المعنية وترتيب الأمور اللازمة لتأمين رحلتهم.

وباستخدام هذه المعلومات، يمكن للأفراد الآن البدء في التخطيط لرحلتهم لأداء فريضة الحج بنجاح ويسر.

موعد إجازة عيد الأضحى عيد الأضحى جوجل وفقة عرفات قرعة الحج

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