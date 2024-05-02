بسبب الجنائية الدولية.. إسرائيل تتوعد السلطة الفلسطينية| تفاصيل

حالة من الجدل الواسع انتشرت عبر تحذير الحكومة الإسرائيلية إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من أنها ستتخذ إجراءات انتقامية تؤدي لانهيار السلطة الفلسطينية حال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين.

استعداد لإصدار أوامر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو

أوضح موقع أكسيوس أن المسئوولين الإسرائيليين تزايد قلقهم خلال الأسبوعين الماضيين من أن المحكمة الجنائية الدولية تستعد لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، ورئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي هرتسي هاليفي.

ومنذ عام 2021، تحقق المحكمة الجنائية الدولية، في جرائم حرب محتملة ارتكبتها القوات الإسرائيلية يعود تاريخها إلى الحرب بين إسرائيل وحماس عام 2014، وتم تمديد هذا التحقيق ليشمل هجمات 7 أكتوبر والحرب المستمرة في غزة منذ ذلك الحين.

أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة أن لديها معلومات تشير إلى أن مسئولي السلطة الفلسطينية يضغطون على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال ضد القادة الإسرائيليين، حسبما قال مسئولان إسرائيليان، وعن مسئوولين أمريكيين وإسرائيليين قالوا إن إسرائيل أبلغت إدارة بايدن أنه إذا صدرت مذكرات اعتقال فإنها ستعتبر السلطة الفلسطينية مسئولة وستنتقم بإجراء قوي قد يؤدي إلى انهيارها، ومن بين الإجراءات المحتملة تجميد تحويل عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، وبدون هذه الأموال، ستكون السلطة الفلسطينية مفلسة.

إسرائيل تقرر معاقبة السلطة الفلسطينية

وفقًا لما أوضحه مسئول إسرائيلي كبير لموقع أكسيوس، فإن التهديد بإصدار مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية حقيقي، مشددًا على أنه إذا حدث مثل هذ السيناريو، فمن المرجح أن تتخذ الحكومة الإسرائيلية قرارًا رسميًا بمعاقبة السلطة الفلسطينية، ما يؤدي إلى انهيارها.

التحقيق في جرائم حرب إسرائيل على غزة

تحقق المحكمة الجنائية الدولية، في جرائم حرب محتملة ارتكبتها القوات الإسرائيلية والمسلحون الفلسطينيون منذ الحرب بين إسرائيل وحماس عام 2014.

واستمعت محكمة العدل الدولية، إلى قضية رفعتها جنوب أفريقيا تزعم أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية من خلال حملتها العسكرية في غزة.

ونددت إسرائيل بالقضية ووصفتها بأنها "لا أساس لها من الصحة"، ودافع المسؤولون الأمريكيون عن إسرائيل في الإجراءات أمام محكمة العدل الدولية.

ومن جانبه، قال نتنياهو في بيان: "تحت قيادتي، لن تقبل إسرائيل أبدًا أي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية لتقويض حقها الأصيل في الدفاع عن النفس".

وأضاف: "على الرغم من أن المحكمة الجنائية الدولية لن تؤثر على تصرفات إسرائيل، إلا أنها ستشكل سابقة خطيرة تهدد الجنود والمسؤولين في جميع الديمقراطيات التي تحارب الإرهاب الوحشي والعدوان الغاشم".

ومن الجدير بالذكر، أنه في مارس 2023، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب تورطه المزعوم في اختطاف أطفال ومراهقين أوكرانيين.