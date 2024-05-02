لسه هتقل أكثر.. تفاصيل انخفاض أسعار السلع في الفترة المقبلة

يتساءل المواطنون عن حقيقة انخفاض الأسعار في الفترة المقبلة، ضمن خطة الحكومة المصرية لتخفيف العبء على المواطن المصري، فما تفاصيل انخفاضها؟…

تفاصيل انخفاض الأسعار في الفترة المقبلة

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتمع مع رؤساء 15 شركة كورية، لافتًا إلى أن الاجتماع جاء في إطار حرص الدولة على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر.

وأضاف الحمصاني، في تصريحات تليفزيونية، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لقطاع الصناعة، موضحًا أن الشركات الكورية تمثل قطاعات صناعية متنوعة ومختلفة، مؤكدًا أن هناك إمكانيات واعدة للتعاون بين مصر وكوريا الجنوبية.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات بناء على توجيهات رئيس الوزراء بمتابعة ودعم التعاون بين الجانبين، إذ تعمل الدولة على مشاكل كل المستثمرين، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على متابعة خفض أسعار السلع سواء على مستوى بيع الجملة أو التجزئة، منوهًا بأن الفتة المقبلة ستشهد أسعار السلع مزيد من الانخفاضات.

انخفاض ملحوظ في أسعار السلع الغذائية والكهربائية

قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن الفترة الماضية شهدت إنخفاضا ملحوظاً في أسعار السلع ليس فقط الغذائية الأساسية بل أيضا الكمالية والكهربائية، فضلا عن تراجع كبير في أسعار حديد التسليح، وذلك يأتي في إطار تكاتف كل جهود الجهات التنفيذية والرقابية داخل مصر.

وأضاف «معطي»، خلال لقائه عبر زوم ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الدولة المصرية تسعى إلى تخفيف عبء ارتفاع الأسعار على المواطنين وتراجع نسب التضخم، ويأتي ذلك في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة المصرية بالعمل على خفض الأسعار خلال الفترة الحالية والقادمة.

ويرى الخبير الاقتصادي، أن الاستراتيجية التي اتبعتها الدولة في هذا الصدد متكاملة، إذ تتمثل في توفير الدولار في الأسواق والقضاء على السوق السوداء، وهذا الأمر انعكس على زيادة الإفراجات الجمركية في البضائع، وبالتالي زيادة المعروض لاستقرار الأسعار.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن هناك ارتفاعا في مؤشر الاستقرار الكمي للسلعة خلال شهر مارس الماضي بواقع 83.8 نقطة مقارنة بشهر فبراير الماضي بواقع 71.3، مؤكدا على ارتفاع المعروض وفقا للمؤشرات الاقتصادية.