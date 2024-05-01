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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المنوفي: انخفاضات جديدة في أسعار السلع الغذائية الفترة القادمة نتيجة لتراجع الدولار

المنوفي
المنوفي

قال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، أن الأسواق شهدت انخفاضا طفيفا في بعض السلع الغذائية، لا تمثل ولا تتناسب مع الانخفاض الذي شهده الدولار، وذلك نتيجة أن المنتجين والمستوردين قاموا بتسعير السلع وفقا لأسعار الدولار في شهر فبراير الماضي وفقا لقيمة الدولار في السوق السوداء في ذلك الوقت والذي تخطي سعره ال70 جنيها، قبل قرار تحرير سعر الصرف والتحكم في سعر الدولار وإتاحته في البنوك الرسمية بالسعر الحالي الذي يتراوح بين 47-48 جنيها
وأضاف المنوفي، أن الأيام المقبلة ستشهد انخفاضا أكبر في قيمة الدولار مع توافره أكثر نتيجة حصول مصر علي دفعة من قرض صندوق النقد الدولي، وكذلك دفعة من صفقة القرن "مشروع رأس الحكمة" وهو ما سيؤثر بشكل كبير علي أسعار السلع الغذائية وانخفاضها أكثر وأكثر خلال الفترة القادمة.

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وطالب حازم المنوفي، المنتجين والمستوردين بسرعة خفض الأسعار لحظيا وفقا لسعر الدولار الحالي، كما رفعوها وقاموا بالتسعير علي أساس الدولار الموازي سابقا، وشهدنا ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار، وتحملها المواطن رغما عنه.
وأضاف المنوفي، أن الأسواق تسيطر عليها حالة كبيرة من الركود، نتيجة ارتفاع الأسعار وقلة الطلب مقارنة بالمعروض.
موضحا، أن وفقا لآليات السوق لا أحد يخسر والكل رابح، وهنا يجب أن يلتزم المنتجين والمستوردين بواجبهم الوطني والاجتماعي وطرح السلع بأسعار منخفضة بما يتماشى مع تراجع الدولار.

وعن أسعار السلع الغذائية في الأسواق، كشف المنوفي عن تراجع عدد من السلع، فمثلا السكر يتراوح سعر الكيلو من 35-38 جنيها، وهناك مزيد من التراجع في سعر السكر خلال الأيام القادمة، وبالنسبة للأرز يتراوح سعر الكيلو من 27-35 جنيها حسب طول وعرض الحبة وجودة الأرز ونسبة الكسر به، وسعر الألبان يتراوح سعر اللبن المعبأ من 38-45 جنيها للتر، وسعر اللبن البقري السائب من 20-25 جنيه، وسعر اللبن الجاموسي من 30-35 جنيه وعن أسعار "البيض" يتراوح سعر الكرتونة الأحمر من 135-150 جنيها، وكرتونة البيض البلدي من 130-140 جنيه، ويتراوح سعر الزيت الخليط من 60 إلى 65 جنيه، وسعر المكرونة عبوة 400 جرام من 15-13 جنيه، ويتراوح سعر الجبنة البيضاء من 120 إلى 140 جنيه للكيلو، أم سعر الجبنة التركي فتتراوح من 240 إلى 260 جنيه للكيلو،
وقال المنوفي، أن جاء على رأس السلع الاستراتيجية التي شهدت انخفاضا (السكر، الزيت ، الدقيق، الأرز) وجميعها سلع تدخل في إنتاج العديد من السلع الأخرى وبالتالي يجب أن تنخفض هذه السلع بالتبعية فمثلا السكر يدخل كمكون أساسي في (المربي والحلوى والبسكوت) والدقيق يدخل في إنتاج (المكرونة والبسكويت والخبز والنواعم) والعديد من السلع الغذائية الأخرى، وأكد أن هذه السلع انخفضت أكثر من 40% وهنا يجب أن تنخفض أسعار السلع القائمة عليها بنفس النسبة.

شعبة المواد الغذائية حازم المنوفى اخبار مصر اسعار السلع مال واعمال Finance Real Estate

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