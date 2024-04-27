شعبة المواد الغذائية: التاجر من مصلحته ألا يكون السعر مبالغًا فيه

قال الدكتور أحمد غريب، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن بداية الأزمة كانت في شهر سبتمبر مع حلول المولد النبوي، مضيفا أن بعدها بشهرين بدأنا موسم شهر رمضان، هذا كان السبب الرئيسي للأزمة.

وأضاف غريب، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدي البلد"، أن هناك ثلاثة أمداد ولا أقدر على كسر سلاسل الإمداد، مضيفا أن من 18 أبريل الي 27 أبريل 9 أيام غير كافي أن المنتج الجديد بالسعر الجديد يتوفر في كل مكان.

وأكد عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن هناك بطاقة تموينية مدعمة الدولة تتحمل ما يقرب من 30 مليون فرد ويزيد ، تتحمل جزء من تكلفة المادة الغذائية التي يحصلون عليها لأن هذه فئات أولى بالرعاية.

وأشار إلى أن التاجر من مصلحته أن السعر لا يكون مبالغا فيه لكي يعيش المواطن ويستهلك ويبيع ويشتري , في قوانين رائعة لاكن نحن نطلب من المواطن عندما يلتقي بتاجر تجاوز في السعر أو الجودة أنه يلجأ إلى القنوات الشرعية للشكوى.

وعقب: نطلب من الدولة تكملة التعاون معنا في ضبط الأسعار وضبط المخالفين لأن لن نسمح لمجموعة من التجار المخالفين الإساءة لعموم مجتمع التجارة والأعمال في مصر.



