المواد الغذائية: المواطن المصري له حق في الشكوى من الأسعار ويطالب بخفضها

لن ننكر أن كان هناك ارتفاع كبير من السلع الغذائية

قال الدكتور أحمد غريب، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن المواطن المصري له حق في الشكوى من السعر وله حق أن يعاتب على مجتمعات الأعمال أو التجار أو يطالب الحكومة بخفض الأسعار.

وأضاف غريب، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي ونهاد سمير ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه لا أحد ينكر أنه كان هناك ارتفاع كبير في أسعار بعض السلع الغذائية، وهذا كان سببا في عبء كبير على المواطن والأسرة المصرية.

وأشار عضو شعبة المواد الغذائية، إلى أن السلعة الغذائية قائمة على مادة خام مصرية 100%، وهناك سلع نصف مصنعة مثل الأسماك المدخنة والمعلبة هذه تكون قائمة على مادة خام من الخارج بصورة أساسية يتم عليها صناعات أو مجموعة من عمليات تحويلية وتطرح بعد ذلك في السوق المصرية، وتوجد سلع تم استيرادها بالكامل من الخارج.