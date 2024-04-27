مواجهة ساخنة بين مذيعي «صباح البلد» وعضو الغرفة التجارية.. فيديو

علق أحمد غريب، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، على سؤال الإعلامية رشا مجدي، بشأن عدم انخفاض أسعار السلع «أنا ست وبنزل أشتري»، قائلا: “مش صحيح”.

وأوضح غريب، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن السلع الغذائية متنوعة في مصدرها، منها ما هو قائم على مادة خام مصرية 100% مثل السلع الزراعية والحبوب.



وأضاف عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن هناك سلعا نصف مصنعة مثل الأسماك المعلبة وهي مادة خام مستوردة ويتم تصنيعها في الداخل، إلى جانب أن هناك سلعا يتم استيرادها بالكامل من الخارج.

وأشار إلى أنه خلال فترة وجود أزمة في صرف الدولار، وكان سعر الدولار متغيرًا بسبب وجود شح وقوائم انتظار، كان التجار يتحملون شراء الدولار من السوق الموازية لتسهيل دخول البضائع.

وأكد أنه بعد وجود انفراجة في سعر الصرف حدث رد فعل في السوق المصرية، حيث إن رئيس الوزراء اجتمع بالتجار وطالبهم بإخراج السلع خلال شهر وإلا ستتم مصادرتها.

وذكر أحمد غريب أن فترة السماح الخاصة بالإفراج عن البضائع في الموانئ تحتاج إلى 21 يوما من أجل الحصول على الإفراج الصحي.

وشدد على أن بعض التجار قالوا إن مخزونهم الحالي كبير وبالتالي كل رأس مالهم في البضائع الحالية ولا توجد لديهم أموال جديدة يوفرون بها دورة كاملة من الاستيراد.

ولفت إلى أنه كان هناك ارتفاع في كثير من السلع الغذائية، وتسبب في عبء على المواطن، وهذه حقائق لا يمكن إنكارها، حيث وصل التضخم في بعض الأسعار لأكثر من 65%.



