بيان عاجل من قطر بشأن القصف الإسرائيلي على رفح والاستيلاء على المعبر

أدانت قطر بأشد العبارات قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف بلدية رفح، واجتياحها المعبر البري والتهديد بتهجير المواطنين من مراكز الإيواء والسكن.

ودعت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها، وفقا لوكالة الأنباء القطرية، إلى تحرك دولي عاجل يحول دون اجتياح المدينة وارتكاب جريمة إبـ.ادة جماعية، وتوفير الحماية التامة للمدنيين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

قطر تحذر من النزوج قسري

وحذرت الخارجية القطرية من أن إجبار المدنيين على النزوح القسري من المدينة، التي أصبحت ملاذا أخيرا لمئات الآلاف من النازحين داخل قطاع غزة، يمثل انتهاكا خطيرا للقوانين الدولية، ومن شأنه أن يضاعف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع المحاصر.

وجددت الوزارة التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.