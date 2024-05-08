بعد توقيف شحنة أسلحة.. هل يستمر الضغط الأمريكي على إسرائيل بسبب رفح؟

أوقف البيت الأبيض الأسبوع الماضي شحنة كبيرة من الأسلحة الهجومية إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في رفح، حسبما صرح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لشبكة NBC News.

وقال المسؤول الأمريكي، إن شحنة الأسلحة الأمريكية التي كانت متجه إلى إسرائيل تضمنت 1800 قنبلة زنة 2000 رطل، و1700 قنبلة زنة 500 رطل.

سبب تعطيل شحنة الأسلحة

وأضاف أن الإدارة الأمريكية تركز بشكل خاص على إنهاء استخدام القنابل زنة 2000 رطل وتأثيرها على المناطق الحضرية الكثيفة في غزة.

وأوضح المسؤول الأمريكي، أن الولايات المتحدة بدأت مراجعة الشحنات المحتملة من أسلحة معينة إلى إسرائيل الشهر الماضي، حيث بدا أن الحكومة الإسرائيلية تقترب من اتخاذ قرار بشأن رفح.

وأشار المسؤول إلى أن إسرائيل لم تعالج بعد المخاوف الأمريكية بشأن عملية عسكرية كبيرة في المدينة رفح.

وتقوم وزارة الخارجية الأمريكية بمراجعة ما إذا كانت ستوقف بعض الشحنات المستقبلية الأخرى إلى إسرائيل، وفقًا للمسؤول.

وبحسن المسؤول الأمريكي، فلم تتخذ واشنطن أي قرارات، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن كيفية المضي قدمًا في الشحنة التي تم حظرها الأسبوع الماضي.